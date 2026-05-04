Хаджар: меня бесит, что я разбил машину и потерял лёгкие очки

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар резко оценил свою аварию на Гран-при Майами.
«Гонка получилась тяжёлой. Честно, то, что я разбил машину, меня сильно бесит. Это могли быть лёгкие очки с той машиной, которая у меня была — просто всё выбросил в никуда.
Я толком ничего не помню, всё произошло очень быстро, так что у меня нет чёткого понимания, что именно случилось. Просто ощущался сильный удар. Вообще не ожидал этого. Машина была повреждена, меня вынесло в другую стену, уже не мог её остановить. Это лишний раз показывает, насколько важно быть полностью сосредоточенным, а я таким не был», — приводит слова Хаджара GPblog.
Напарник Хаджара Макс Ферстаппен завершил гонку на пятом месте. Победу одержал итальянец Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес».
- 4 мая 2026
