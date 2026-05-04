Главная Авто Новости

Стюарды Гран-при Майами вынесли вердикт по контакту между Ферстаппеном и Расселлом

Стюарды Гран-при Майами вынесли вердикт по контакту между Ферстаппеном и Расселлом
Судьи Гран-при Майами Формулы-1 завершили расследование инцидента, произошедшего между Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом в концовке гонки. Расселл, пытавшийся атаковать пилота «Ред Булл», задел заднее колесо машины нидерландца и немного повредил собственное переднее антикрыло. Стюарды решили, что никто не заслуживает наказания за этот эпизод.

«Стюарды выслушали пилота машины №3 и пилота машины №63, представителей команд, изучили данные из системы маршалов, видео, тайминг, телеметрию и онборды, после чего постановили, что это был маленький контакт в первом повороте. Оба пилота посчитали это маленьким гоночным инцидентом, с чем мы согласились», — гласит решение судей.

