Ферстаппен высказался о контакте с Расселлом и обгоне Леклера на финишной черте

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом в гонке Гран-при Майами, в котором британец повредил собственное переднее антикрыло, коснувшись колеса «Ред Булл».

«По-моему, на выходе из первого поворота он зацепил моё заднее колесо. Думаю, в тот момент он повредил немного переднее антикрыло. Я, к счастью, избежал прокола. Такое бывает. В этом нет ничего страшного, это никак не связано с тем, что у нас было в прошлом», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Кроме того, Макс высказался о борьбе с Шарлем Леклером в конце гонки после разворота монегаска.

«Кажется, его машина была сломана, он просто пытался дотянуть до финиша, разве нет? Вроде бы он потратил всю батарею, как и все мы, и я мог опередить его прямо на финишной черте», — сказал Ферстаппен.