Расселл — после победы Антонелли на ГП Майами: уверен в себе, был в подобных ситуациях
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал четвёртое место на Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«В первых кругах всё было нормально, но жёсткие шины вообще не работали. У меня есть кое-какие идеи. Последние 10 кругов были уже гораздо лучше. Я внёс несколько изменений, частично таких же, какие Кими [Антонелли] использовал весь уикенд, — стало немного лучше. Эта трасса для меня всегда непростая.

Кими отличный пилот и с самого начала едет очень быстро. Нельзя выиграть все чемпионаты юниором, если у тебя нет скорости. Уверен в себе и уже был в подобных ситуациях. Сейчас у нас непростой период, мы всё переоценим в ближайшие пару недель», — приводит слова Расселла издание BBC.

