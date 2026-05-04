Ферстаппен оштрафован за пересечение линии выезда с пит-лейна. Объяснена задержка решения
Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил пять штрафных секунд за пересечение белой линии на выезде с пит-лейна по ходу гонки Гран-при Майами Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092
Инцидент случился ещё в начале гонки, однако стюарды решили завершить расследование уже после финиша, так как не располагали достаточно показательным видео с фиксацией нарушения. В итоговом решении судей говорится, что в итоге им удалось заполучить дополнительное видео, которое позволило лучше рассмотреть инцидент и подтвердить вину Ферстаппена.
Для самого пилота «Ред Булл» этот штраф не повлиял на итоговый результат — благодаря 20-секудному наказанию Шарля Леклера за многочисленные срезки трассы на последнем круге Ферстаппен сохранит пятую позицию.
