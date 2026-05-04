Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен оштрафован за пересечение линии выезда с пит-лейна. Объяснена задержка решения

Ферстаппен оштрафован за пересечение линии выезда с пит-лейна. Объяснена задержка решения
Комментарии

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил пять штрафных секунд за пересечение белой линии на выезде с пит-лейна по ходу гонки Гран-при Майами Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

Инцидент случился ещё в начале гонки, однако стюарды решили завершить расследование уже после финиша, так как не располагали достаточно показательным видео с фиксацией нарушения. В итоговом решении судей говорится, что в итоге им удалось заполучить дополнительное видео, которое позволило лучше рассмотреть инцидент и подтвердить вину Ферстаппена.

Для самого пилота «Ред Булл» этот штраф не повлиял на итоговый результат — благодаря 20-секудному наказанию Шарля Леклера за многочисленные срезки трассы на последнем круге Ферстаппен сохранит пятую позицию.

Материалы по теме
Антонелли победил Норриса, Леклера жёстко наказали после финиша. Каким был Гран-при Майами
Live
Антонелли победил Норриса, Леклера жёстко наказали после финиша. Каким был Гран-при Майами
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android