Ферстаппен оштрафован за пересечение линии выезда с пит-лейна. Объяснена задержка решения

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил пять штрафных секунд за пересечение белой линии на выезде с пит-лейна по ходу гонки Гран-при Майами Формулы-1.

Инцидент случился ещё в начале гонки, однако стюарды решили завершить расследование уже после финиша, так как не располагали достаточно показательным видео с фиксацией нарушения. В итоговом решении судей говорится, что в итоге им удалось заполучить дополнительное видео, которое позволило лучше рассмотреть инцидент и подтвердить вину Ферстаппена.

Для самого пилота «Ред Булл» этот штраф не повлиял на итоговый результат — благодаря 20-секудному наказанию Шарля Леклера за многочисленные срезки трассы на последнем круге Ферстаппен сохранит пятую позицию.