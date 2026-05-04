Ферстаппен — о развороте: если с Формулой-1 не сложится, всегда могу отправиться в ралли!

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал собственные действия сразу после того, как он допустил ошибку на старте гонки Гран-при Майами и потерял контроль над болидом.

«Я потерял зад машины во втором повороте. Конечно, попробовал минимизировать потерянное время, развернувшись на 360 градусов. Я думал, что попаду в аварию, так что нажал педаль газа в пол и организовал 360-градусный разворот. Так что если с Формулой-1 не сложится, всегда могу отправиться в ралли!» — приводит слова Ферстаппена Crash.

Напомним, представитель «Ред Булл» после раннего пит-стопа оказался на 16-м месте, но сумел финишировать пятым после обгона Шарля Леклера на финишной черте.