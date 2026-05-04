Ландо Норрис удивился жёсткой обороне Макса Ферстаппена на Гран-при Майами

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норриса выразил удивление жёсткой обороной нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по ходу гонки Гран-при Майами Формулы-1. Ферстаппен на изношенной резине довольно легко пропустил Андреа Кими Антонелли, а вот преследовавшему итальянца Норрису навязал борьбу, из-за чего оба потеряли некоторое время.

«Не знаю, что делал Макс. Он же просто портил свою собственную гонку», — заявил Норрис, обсуждая повтор борьбы в комнате отдыха перед подиумом, где он находился вместе с выигравшим гонку Антонелли, а также занявшим третье место партнёром Ландо по «Макларену» Оскаром Пиастри.