Опубликованы итоговые результаты Гран-при Майами с учётом всех штрафов

Международная автомобильная федерация опубликовала итоговые результаты гонки Гран-при Майами Формулы-1 с учётом штрафов Шарля Леклера за срезки трассы на последнем круге и Макса Ферстаппена за пересечение белой линии на выезде с пит-лейна. Леклер и Джордж Расселл не получили наказания за свой небольшой контакт в конце последнего круга.
Формула-1. Гран-при Майами. Итоговые результаты гонки:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:33:19.273.
2. Ландо Норрис («Макларен») +3.264.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +27.092.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +43.051.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +48.949.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +53.753.
7. Франко Колапинто («Альпин») +1:01.871.
8. Шарль Леклер («Феррари») +1:04.245.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:22.072.
10. Алекс Албон («Уильямс») +1:30.972.
11. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.
12. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.
13. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.
14. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.
16. Серхио Перес («Кадиллак») +1 круг.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
18. Вальтери Боттас («Кадиллак») +2 круга.
19. Нико Хюлькенберг («Ауди») — сошёл.
20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — сошёл.
21. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл.
22. Исак Хаджар («Ред Булл») — сошёл.