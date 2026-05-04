Опубликованы итоговые результаты Гран-при Майами с учётом всех штрафов

Международная автомобильная федерация опубликовала итоговые результаты гонки Гран-при Майами Формулы-1 с учётом штрафов Шарля Леклера за срезки трассы на последнем круге и Макса Ферстаппена за пересечение белой линии на выезде с пит-лейна. Леклер и Джордж Расселл не получили наказания за свой небольшой контакт в конце последнего круга.

Формула-1. Гран-при Майами. Итоговые результаты гонки:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:33:19.273.

2. Ландо Норрис («Макларен») +3.264.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +27.092.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +43.051.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +48.949.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +53.753.

7. Франко Колапинто («Альпин») +1:01.871.

8. Шарль Леклер («Феррари») +1:04.245.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1:22.072.

10. Алекс Албон («Уильямс») +1:30.972.

11. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.

12. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.

13. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.

14. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1 круг.

16. Серхио Перес («Кадиллак») +1 круг.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

18. Вальтери Боттас («Кадиллак») +2 круга.

19. Нико Хюлькенберг («Ауди») — сошёл.

20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — сошёл.

21. Пьер Гасли («Альпин») — сошёл.

22. Исак Хаджар («Ред Булл») — сошёл.