Лоусон не получил наказания за вынос с трассы Гасли. Судьи объяснили почему

Новозеландский гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон избежал наказания за столкновение с французским пилотом «Альпин» Пьером Гасли в гонке Гран-при Майами Формулы-1.

По итогам расследования судьи этапа согласились с доводом «Рейсинг Буллз», что авария стала следствием не ошибки Лоусона, а технической проблемы с его машиной: перестала работать пятая передача. Именно этот сбой привёл к тому, что Лиам, находясь на внутренней траектории, не смог должным образом замедлиться и поддел автомобиль Гасли — «Альпин» в итоге перевернулась.

Таким образом, Лоусон не получил ни штрафных секунд, ни какого-либо штрафа, который был бы перенесён на следующий Гран-при в Канаде.