Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоусон не получил наказания за вынос с трассы Гасли. Судьи объяснили почему

Лоусон не получил наказания за вынос с трассы Гасли. Судьи объяснили почему
Комментарии

Новозеландский гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон избежал наказания за столкновение с французским пилотом «Альпин» Пьером Гасли в гонке Гран-при Майами Формулы-1.

По итогам расследования судьи этапа согласились с доводом «Рейсинг Буллз», что авария стала следствием не ошибки Лоусона, а технической проблемы с его машиной: перестала работать пятая передача. Именно этот сбой привёл к тому, что Лиам, находясь на внутренней траектории, не смог должным образом замедлиться и поддел автомобиль Гасли — «Альпин» в итоге перевернулась.

Таким образом, Лоусон не получил ни штрафных секунд, ни какого-либо штрафа, который был бы перенесён на следующий Гран-при в Канаде.

Материалы по теме
Фото: стадии переворота болида Пьера Гасли в гонке Гран-при Майами Формулы-1
Гасли — об аварии с Лоусоном: этого можно было избежать
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android