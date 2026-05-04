Эллиотт победил Хэмлина в Техасе и выиграл вторую гонку в сезоне NASCAR Cup Series

Пилот команды Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт выиграл гонку Würth 400 — 11-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series, который состоялся на овале в Форт-Уэрте, штат Техас. Это уже вторая победа Эллиотта в текущем сезоне — ранее он первенствовал на шорт-треке «Мартинсвилл», гонка на котором запомнилась завалом с участием дюжины пилотов. Ранее в этом году лишь Тайлеру Реддику, пилоту команды Майкла Джордана, удалось одержать более одной победы.

Чейз Эллиотт закрепился в лидерах на предпоследнем отрезке и после заключительных пит-стопов стабильно поддеживал отрыв от Денни Хэмлина на уровне полутора секунд. Эллиотт лишился преимущества из-за выезда пейс-кара, однако устоял под натиском Хэмлина на решающем рестарте за четыре круга до финиша.

Третьим финишировал Алекс Боуман, для которого это уже второй подряд финиш в топ-3 после вызванного проблемами со здоровьем перерыва. Четвёртое место занял Тайлер Реддик, а топ-5 замкнул Крис Бушер, который опередил Даниэля Суареса и Карсона Хосевара, на прошлой неделе одержавшего свою первую победу в NASCAR Cup Series.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR on FOX.

NASCAR Cup Series. Würth 400 (топ-10):

1. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 267 кругов.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.4 сек.

3. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0.7.

4. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») +0.7.

5. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +0.9.

6. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») +1.3.

7. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +1.7.

8. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +2.1.

9. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +2.2.

10. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +2.6.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Тайлер Реддик, а его отрыв от Денни Хэмлина составляет более сотни очков. Чейз Эллиотт за счёт победы в Техасе опередил Райана Блейни и вышел на третью позицию общего зачёта.

В борьбе за места в «Чейзе», в котором 16 лучших пилотов регулярного сезона разыграют между собой чемпионство, Чейз Бриско опередил трёхкратного чемпиона NASCAR Cup Series Джоуи Логано.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 526 очков.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 417.

3. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 409.

4. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 371.

5. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 345.

6. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 333.

7. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 330.

8. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 318.

9. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 311.

10. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 308.

11. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 304.

12. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 298.

13. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 291.

14. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 271.

15. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 248.

16. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 242.

17. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 235.

18. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 216.

19. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 215.

20. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 199.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Go Bowling at The Glen — пройдёт 10 мая на дорожной трассе «Уоткинс-глен».