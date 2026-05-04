«Антонелли — будущий чемпион». Петров подвёл итоги Гран-при Майами

Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров прокомментировал гонку в Майами, где победу одержал пилот «Мерседеса» Кими Антонелли. Второе и третье места заняли гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

«Хорошая интересная гонка. Ферстаппен — хорошо ехал после разворота и раннего пит-стопа, прям интересно было наблюдать, с последнего места на первое. Но не оставлять места соперникам до последнего и выталкивать всех за пределы трассы — ну так себе…

Антонелли — теперь могу сказать, что это будущий чемпион. Расселл, скорее, не станет чемпионом. Леклер — молодец, правда, машине не хватает скорости. «Макларен» — отлично проехали. Норрис, видимо, не отдаст просто так свой титул», — написал Петров в своём телеграм-канале.

