Сайнс — о контакте с Ферстаппеном: он действовал агрессивно, понимая, что я уступлю

Сайнс — о контакте с Ферстаппеном: он действовал агрессивно, понимая, что я уступлю
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал эпизод с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Майами.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Макс знает — и я сам так делал раньше — что мы не боремся с ним напрямую, и ты просто уходишь в сторону, чтобы его пропустить. Потому что, если бы я этого не сделал, мы бы столкнулись.

Если бы речь шла о борьбе за первое место, мы бы из этого поворота вдвоём не выехали. То, что он сделал, было слишком агрессивно, но он пошёл на это, понимая, что я уступлю, потому что это не наша борьба», — приводит слова Сайнса издание AS.

Напомним, Ферстаппен завершил гонку на пятой строчке и получил пятисекундный штраф, который не повлиял на итоговый результат. Карлос Сайнс финишировал на девятой позиции.

