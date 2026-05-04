Сайнс — о контакте с Ферстаппеном: он действовал агрессивно, понимая, что я уступлю

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал эпизод с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Майами.

«Макс знает — и я сам так делал раньше — что мы не боремся с ним напрямую, и ты просто уходишь в сторону, чтобы его пропустить. Потому что, если бы я этого не сделал, мы бы столкнулись.

Если бы речь шла о борьбе за первое место, мы бы из этого поворота вдвоём не выехали. То, что он сделал, было слишком агрессивно, но он пошёл на это, понимая, что я уступлю, потому что это не наша борьба», — приводит слова Сайнса издание AS.

Напомним, Ферстаппен завершил гонку на пятой строчке и получил пятисекундный штраф, который не повлиял на итоговый результат. Карлос Сайнс финишировал на девятой позиции.