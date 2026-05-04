Сайнс — о контакте с Ферстаппеном: он действовал агрессивно, понимая, что я уступлю
Поделиться
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал эпизод с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Майами.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092
«Макс знает — и я сам так делал раньше — что мы не боремся с ним напрямую, и ты просто уходишь в сторону, чтобы его пропустить. Потому что, если бы я этого не сделал, мы бы столкнулись.
Если бы речь шла о борьбе за первое место, мы бы из этого поворота вдвоём не выехали. То, что он сделал, было слишком агрессивно, но он пошёл на это, понимая, что я уступлю, потому что это не наша борьба», — приводит слова Сайнса издание AS.
Напомним, Ферстаппен завершил гонку на пятой строчке и получил пятисекундный штраф, который не повлиял на итоговый результат. Карлос Сайнс финишировал на девятой позиции.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 мая 2026
-
11:39
-
10:52
-
10:39
-
09:48
-
02:03
-
01:29
-
01:23
-
01:11
-
01:02
-
00:56
-
00:55
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:38
-
00:17
- 3 мая 2026
-
23:58
-
23:45
-
23:43
-
23:34
-
23:15
-
22:50
-
22:34
-
22:28
-
22:12
-
22:05
-
21:57
-
21:40
-
20:35
-
19:59
-
19:42
-
19:11
-
18:57
-
18:47
-
18:20