Авто Новости

В «Макларене» оценили, стоил ли более поздний пит-стоп победы Норрису

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал стратегию команды на Гран-при Майами и ответил, мог ли ранний пит-стоп помочь гонщику команды Ландо Норрису одержать победу.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Вероятно, если бы мы заехали раньше, он смог бы сохранить лидерство. Мы это проанализируем. В гонках всегда есть возможности, особенно когда всё настолько плотно. Помимо операционного анализа, который мы всегда проводим, главный вывод — нам нужно ещё пару десятых скорости в машине. Тогда всё станет немного проще. Это главное, на чём нужно сосредоточиться», — приводит слова Стеллы портал RaceFans.

Победитель этапа, Кими Антонелли, провёл свой первый и единственный пит-стоп на 26-м круге. Действующий чемпион же заехал на круг позже, выехал впереди, однако итальянец на более прогретых шинах его обогнал и вырвался обратно в лидеры.

