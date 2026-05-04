В «Макларене» оценили, стоил ли более поздний пит-стоп победы Норрису

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал стратегию команды на Гран-при Майами и ответил, мог ли ранний пит-стоп помочь гонщику команды Ландо Норрису одержать победу.

«Вероятно, если бы мы заехали раньше, он смог бы сохранить лидерство. Мы это проанализируем. В гонках всегда есть возможности, особенно когда всё настолько плотно. Помимо операционного анализа, который мы всегда проводим, главный вывод — нам нужно ещё пару десятых скорости в машине. Тогда всё станет немного проще. Это главное, на чём нужно сосредоточиться», — приводит слова Стеллы портал RaceFans.

Победитель этапа, Кими Антонелли, провёл свой первый и единственный пит-стоп на 26-м круге. Действующий чемпион же заехал на круг позже, выехал впереди, однако итальянец на более прогретых шинах его обогнал и вырвался обратно в лидеры.