Алонсо — о Гран-при Майами: надёжность улучшилась. Это тот позитив, который мы увозим

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвёл итоги Гран-при Майами, испанец финишировал в гонке на 15-м месте.

«Надёжность стала лучше. У нас не было проблем, с вибрациями стало лучше, но по скорости мы примерно на уровне Японии. С вибрациями проблем не было, но по ходу всего уикенда было что-то странное с коробкой передач или двигателем. Не знаю, может, дело в электронике. Это то, что нам нужно исправить к Канаде, потому что там много жёстких торможений, и с коробкой нужно улучшить эту ситуацию.

Мы ждали дождя, чтобы избежать пит-стопа, но это мало что меняло, потому что, даже если бы пошёл дождь, мы всё равно отставали от машины впереди больше чем на один пит-стоп. Можно экспериментировать, пытаться чему-то научиться в плане стратегии или работы с шинами.

Мы не проехали много кругов в первых трёх гонках, и это первый раз, когда мы смогли финишировать двумя машинами. Надёжность улучшилась, и это то позитивное, что можно увезти из Майами», — приводит слова Алонсо издание AS.