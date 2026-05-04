Месси посетил Гран-при Майами и посидел в болиде «Мерседеса»

Нападающий и капитан команды «Интер Майами» Лионель Месси побывал на Гран-при Майами Формулы-1, где провёл время в паддоке и пообщался с пилотами «Мерседеса».

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

Аргентинец посетил бокс немецкой команды, пообщался с Кими Антонелли, Джорджем Расселлом и даже посидел в болиде, примерив на себя роль пилота Формулы-1.

Сам этап в Майами сложился для «Мерседеса» максимально успешно: Кими Антонелли одержал третью победу подряд, а Джордж Расселл финишировал четвёртым. Итальянец продолжает лидировать в личном зачёте со 100 очками на своём счету.

После гонки команда укрепила лидерство в Кубке конструкторов, набрав 180 очков и увеличив отрыв от ближайшего преследователя, «Феррари», до 70 баллов.