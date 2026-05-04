Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Месси посетил Гран-при Майами и посидел в болиде «Мерседеса»

Месси посетил Гран-при Майами и посидел в болиде «Мерседеса»
Комментарии

Нападающий и капитан команды «Интер Майами» Лионель Месси побывал на Гран-при Майами Формулы-1, где провёл время в паддоке и пообщался с пилотами «Мерседеса».

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

Фото: Пресс-служба «Мерседеса»

Аргентинец посетил бокс немецкой команды, пообщался с Кими Антонелли, Джорджем Расселлом и даже посидел в болиде, примерив на себя роль пилота Формулы-1.

Сам этап в Майами сложился для «Мерседеса» максимально успешно: Кими Антонелли одержал третью победу подряд, а Джордж Расселл финишировал четвёртым. Итальянец продолжает лидировать в личном зачёте со 100 очками на своём счету.

После гонки команда укрепила лидерство в Кубке конструкторов, набрав 180 очков и увеличив отрыв от ближайшего преследователя, «Феррари», до 70 баллов.

Материалы по теме
Шок-старт и шок-финиш Гран-при Майами! Формула-1 вернулась жаркой гонкой
Шок-старт и шок-финиш Гран-при Майами! Формула-1 вернулась жаркой гонкой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android