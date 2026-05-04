Томас Кайли одержал победу на первом этапе Гран-При RDS GP в Москве

Новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) успешно стартовал в Подмосковье — на автодроме Moscow Raceway завершился первый этап главного чемпионата страны по дрифту. Победу в нём одержал дебютант чемпионата ирландец Томас Кайли (Fresh Racing). На втором месте оказался оказался двукратный чемпион серии Аркадий Цареградцев (Systeme Electric Одержимые Моторспорт), тройку лучших замкнул Пётр Бородин (Takayama Forward Auto).

Фото: Пресс-служба RDS GP

В сражении двух легендарных сибиряков в составе «Systeme Electric Одержимые Моторспорт» сильнейшим оказался Аркадий Цареградцев — двукратный чемпион RDS GP взял верх над Евгением Лосевым. В дуэли представителей красноярского коллектива Takayama Forward Auto победу над самым титулованным спортсменом российского дрифта Георгием Чивчяном одержал Роман Тиводар. Дальше по сетке Цареградцев и Тиводар встретились в стадии ТОП-8, но на этот раз Роман уступил и прекратил борьбу — в полуфинал вышел Аркадий.

Takayama Forward Auto понесла потери и в другом сражении ТОП-8, где таблица свела друг с другом Петра Бородина и Тимофея Добровольского. В этой острой битве верх взял Бородин, сделавший уверенный шаг к первому в своей карьере в RDS GP подиуму.

Два других места в полуфинале достались пилотам Fresh Racing Дамиру Идиятулину и Томасу Кайли, которые перед этим сломили сопротивление Ильи Попова и Владислава Попова, соответственно (оба — «Systeme Electric Одержимые Моторспорт»). Внутрикомандное дерби Fresh Racing сложилось в пользу ирландского легионера — новичок Гран-При Российской Дрифт Серии обеспечил себе путёвку в решающее сражение уикенда, оставив своему напарнику возможность побороться за третье место.

Соперником Дамира Идиятулина, блеснувшего в квалификации максимально возможными 100 баллами, стал недавний дебютант серии Пётр Бородин. Это сражение оказалось невероятно зрелищным, но не обошлось без контактной борьбы — Дамир в роли преследователя допустил ошибку, протаранив машину Петра, что принесло победу в дуэли, а в месте с ней и третье место Бородину.

В финальном сражении этапа встретились Аркадий Цареградцев и Томас Кайли. Казалось, что опыт выступлений на Moscow Raceway обеспечит Царю лёгкую победу, однако ирландский новобранец Fresh Racing оказался серьёзным соперником. Продемонстрировав уверенную езду лидером, Кайли воспользовался помарками Цареградцева, когда Аркадий ехал первым номером. Судьи сочли, что в этой паре победителя сможет выявить только перезаезд (OMT).

В итоге победителем дуэли, а вместе с ней и обладателем первого места в парных заездах всего этапа стал Томас Кайли. Ирландский пилот сотворил сенсацию, с первой же попытки став сильнейшим в RDS GP на новой для себя трассе и за рулём новой для себя машины.

«Я уже более шести лет слежу за Гран-При Российской Дрифт Серии, я смотрел RDS TV, поддерживал Fresh Racing и одного из моих друзей, Джека Шанахана, который пять лет назад выступал в чемпионате. Так что у меня были высокие ожидания. Я очень доволен тем, как всё прошло в эти выходные, — это крутой опыт! Перепад высот и скорость во втором повороте Moscow Raceway — просто потрясающе для дрифта. Не так часто выпадает шанс ехать на такой скорости, но за счёт того, что машины построены на высшем уровне, я могу полностью доверять команде и настройке автомобиля, что даёт возможность давить газ на полную — это было потрясающе. Я не могу поверить, что выиграл этап!» — приводит слова Томаса Кайли пресс-служба серии.

Борьба в Гран-при Российской Дрифт Серии продолжится совсем скоро — уже в конце мая состоится второй этап турнира. 23–24 мая уикенд главного чемпионата страны по дрифту пройдёт на «обратной» конфигурации трассы «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге.