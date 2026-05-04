Антонелли посвятил победу в Майами Алессандро Дзанарди

Антонелли посвятил победу в Майами Алессандро Дзанарди
Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли после победы на Гран-при Майами заявил, что посвящает её легенде автоспорта Алессандро Дзанарди.

«Эта гонка, эта победа — для Алекса. Он был близким другом нашей семьи, и было ужасно узнать, что он ушёл из жизни. Сегодня я очень хотел выиграть и для него, потому что он невероятное вдохновение как человек — через что ему пришлось пройти в жизни. После той аварии как он вернулся — это было невероятно. То, как он смог продолжить жить, построить новую жизнь и при этом добиваться успеха.

Для меня он был настоящим примером — человеком, который никогда не сдаётся. Поэтому эта новость была очень тяжёлой, и сегодняшняя победа — для него», — приводит слова Антонелли издание RaceFans.

Алессандро Дзанарди скончался на 60-м году жизни. В прошлом он выступал в Формуле-1 и дважды становился чемпионом серии CART (1997, 1998). В 2001 году Дзанарди получил тяжёлые травмы в аварии, в результате которой лишился обеих ног, однако сумел вернуться в спорт и добиться успеха в паралимпийском движении, выиграв несколько золотых медалей Паралимпийских Игр 2012 и 2016 годов.

В Ф-1 почтили память Дзанарди минутой молчания перед стартом спринта в Майами
