Мекис — о разговоре с Брауном: не хотели устраивать пинг-понг

Мекис — о разговоре с Брауном: не хотели устраивать пинг-понг
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что обсуждение ситуации вокруг гоночного инженера Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе с главой «Макларена» Заком Брауном завершено.

«Я очень часто общаюсь с Заком и другими коллегами… Но, конечно, никто из нас не хотел устраивать пинг-понг на эту тему. Мы спокойно всё обсудили, как делаем обычно, и закрыли вопрос», — приводит слова Мекиса портал RacingNews365

Ранее по ходу уикенда в Майами Мекис заявил, что гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе может перейти в «Макларен» на должность руководителя команды вместо Андреа Стеллы. Это не совпало с позицией британской команды, где сообщалось, что специалист займёт пост гоночного директора.

