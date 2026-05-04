Президент ФИА: мы бы с радостью приняли Хорнера обратно

Глава Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем высказался о будущем бывшего руководителя «Ред Булл».

«Кто может стереть имя Кристиана Хорнера из автоспорта и Формулы-1? Никто. Он всегда был успешен. Но у успеха, как мы знаем, есть и враги. Если спросите меня — нам его не хватает в этом спорте, и мне лично тоже. Я поддерживаю с ним связь. Он был полезен для команды, полезен для спорта.

Мы бы с радостью приняли его обратно, и такие люди всегда находят свой путь. Я всегда говорю ему: ты слишком много говоришь, но не имеешь в виду ничего плохого. У него чистое сердце. И он хочет вернуться. Как я уже сказал, мы регулярно общаемся, и я чувствую, что он вернётся. Когда это произойдёт, будет ощущение, будто он просто съездил в отпуск», — приводит слова бен Сулайема портал RacingNews365.