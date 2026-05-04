В Колумбии монстр-трак въехал в толпу зрителей. Есть погибшие

В Колумбии монстр-трак въехал в толпу зрителей. Есть погибшие
В колумбийском городе Попаян произошла трагедия во время автошоу с участием монстр-траков — один из автомобилей потерял управление и въехал в зрителей. Как сообщает издание El Tiempo, в результате инцидента погибли как минимум три человека, ещё более 38 получили тяжёлые травмы.

По данным полиции, во время выступления машина ускорилась и не смогла затормозить, после чего выехала в зону для зрителей и врезалась в столб.

Мэр города Хуан Карлос Муньос Браво выразил соболезнования семьям погибших и подтвердил, что число пострадавших уточняется.

«Это было частное мероприятие. Произошла механическая неисправность, машина выехала с трассы. Автомобиль ускорился, не мог затормозить», — приводит издание слова командира полиции Попаяна Хулиана Кастаньеды.

Власти начали расследование. Проверяется техническое состояние автомобиля, а также действия водителя, который также получил травмы и находится под наблюдением врачей.

