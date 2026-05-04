«Для него это была гонка на выживание». Вассёр — о проблемах Хэмилтона на Гран-при Майами

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал сложную гонку Льюиса Хэмилтона на Гран-при Майами. Британец получил повреждения на первом круге после инцидента с Франко Колапинто из «Альпин» и в итоге финишировал шестым.

«У Хэмилтона было много проблем. Это была гонка на выживание до самого конца, действительно очень тяжёлая. Он потерял прижимную силу и был вынужден беречь силовую установку, потому что она перегревалась из-за температуры», — приводит слова Вассёра портал FormulaPassion.

Напарник Хэмилтона Шарль Леклер завершил гонку на шестом месте, однако после финиша оказался под расследованием и получил 20-секундный штраф за срезки трассы на последнем круге и пропустил в итоговом протоколе британца.