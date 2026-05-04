«Для него это была гонка на выживание». Вассёр — о проблемах Хэмилтона на Гран-при Майами
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал сложную гонку Льюиса Хэмилтона на Гран-при Майами. Британец получил повреждения на первом круге после инцидента с Франко Колапинто из «Альпин» и в итоге финишировал шестым.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092
«У Хэмилтона было много проблем. Это была гонка на выживание до самого конца, действительно очень тяжёлая. Он потерял прижимную силу и был вынужден беречь силовую установку, потому что она перегревалась из-за температуры», — приводит слова Вассёра портал FormulaPassion.
Напарник Хэмилтона Шарль Леклер завершил гонку на шестом месте, однако после финиша оказался под расследованием и получил 20-секундный штраф за срезки трассы на последнем круге и пропустил в итоговом протоколе британца.
