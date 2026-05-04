Вольф — о третьей победе Антонелли: надеюсь, он не сбавит обороты

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги Гран-при Майами и отметил форму Кими Антонелли, одержавшего третью победу подряд.

«Надеюсь, Кими продолжит в том же духе. Самое главное, чтобы он не сбавил обороты. У нас хорошая машина. Надеюсь, обновления, которые мы готовим, сработают на следующем этапе в Канаде. Кими очень сильный соперник, как и его напарник, который в этот уикенд был недоволен трассой и тем, как себя вела здесь машина. Главное — не витать в облаках.

Иногда обновления не отражаются на секундомере, так что нам нужно это доказать. Надеюсь, у команды получится. В текущем сезоне это будет гонка обновлений: сколько ты сможешь привезти? Ограничен ли ты бюджетным потолком? Все эти вещи будут играть роль», — приводит слова Вольфа Sky Sports.