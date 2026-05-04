Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о третьей победе Антонелли: надеюсь, он не сбавит обороты

Вольф — о третьей победе Антонелли: надеюсь, он не сбавит обороты
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал итоги Гран-при Майами и отметил форму Кими Антонелли, одержавшего третью победу подряд.

«Надеюсь, Кими продолжит в том же духе. Самое главное, чтобы он не сбавил обороты. У нас хорошая машина. Надеюсь, обновления, которые мы готовим, сработают на следующем этапе в Канаде. Кими очень сильный соперник, как и его напарник, который в этот уикенд был недоволен трассой и тем, как себя вела здесь машина. Главное — не витать в облаках.

Иногда обновления не отражаются на секундомере, так что нам нужно это доказать. Надеюсь, у команды получится. В текущем сезоне это будет гонка обновлений: сколько ты сможешь привезти? Ограничен ли ты бюджетным потолком? Все эти вещи будут играть роль», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Материалы по теме
Расселл теряет статус фаворита, а «Макларен» теперь в борьбе за титул? Итоги ГП Майами Ф-1
Расселл теряет статус фаворита, а «Макларен» теперь в борьбе за титул? Итоги ГП Майами Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android