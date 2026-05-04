Экипаж Даниила Квята финишировал 24-м на втором этапе Super GT

Экипаж бывшего пилота Формулы-1 россиянина Даниила Квята финишировал на 24-м месте в классе GT300 на Lamborghini Huracan GT3 на втором этапе Super GT, который прошёл на трассе в Фудзи и длился три часа.

Отметим, что по ходу гонки экипаж Квята столкнулся с двумя проколами. В личном зачёте Super GT экипаж располагается на 12-м месте, имея на своём счету 10 очков. Всего в 2026 году запланировано восемь этапов Super GT. Финальный заезд пройдёт 7-8 ноября в Мотеги.

Даниилу Квяту 32 года. В 2014 году россиянин дебютировал в Формуле-1 за команду «Торо Россо». Сезон-2015 провёл в составе «Ред Булл», сменив четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля, однако уже в 2016 году вернулся в «Торо Россо», где соревновался ещё четыре года.

В октябре прошлого года Квят в экипаже со швейцарским пилотом Эдоардо Мортарой и Роменом Грожаном на «Ламборгини» занял четвёртое место в гонке на выносливость «Малый Ле-Ман».

