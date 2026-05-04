Хэмилтон показал Колапинто средний палец при обгоне на Гран-при Майами

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон остался крайне разочарован стартом на Гран-при Майами. В 11-м повороте британец столкнулся с Франко Колапинто из «Альпин», после чего его болид получил повреждения. Сразу после этого, в 17-м повороте, Хэмилтон при обгоне показал аргентинцу средний палец.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Я точно потерял что-то с машины, уверен – с левой стороны. Это будет долгая гонка. Серьёзный недостаток прижимной силы. Ощущения довольно плохие. Извините за повреждения. Колапинто вывез меня широко – или кто это был», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Напомним, победителем Гран-при Майами стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

