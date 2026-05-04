Хэмилтон показал Колапинто средний палец при обгоне на Гран-при Майами
Поделиться
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон остался крайне разочарован стартом на Гран-при Майами. В 11-м повороте британец столкнулся с Франко Колапинто из «Альпин», после чего его болид получил повреждения. Сразу после этого, в 17-м повороте, Хэмилтон при обгоне показал аргентинцу средний палец.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092
«Я точно потерял что-то с машины, уверен – с левой стороны. Это будет долгая гонка. Серьёзный недостаток прижимной силы. Ощущения довольно плохие. Извините за повреждения. Колапинто вывез меня широко – или кто это был», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, победителем Гран-при Майами стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 мая 2026
-
18:04
-
17:46
-
17:33
-
16:58
-
16:21
-
15:36
-
14:42
-
14:05
-
13:06
-
12:43
-
12:16
-
11:39
-
10:52
-
10:39
-
09:48
-
02:03
-
01:29
-
01:23
-
01:11
-
01:02
-
00:56
-
00:55
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:38
-
00:17
- 3 мая 2026
-
23:58
-
23:45
-
23:43
-
23:34
-
23:15
-
22:50
-
22:34
-
22:28