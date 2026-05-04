Ахтямов оформил победу в Челябинске, Кулемину — с подиумом на дебюте

В Челябинске на Автоспорткомплексе «Трасса 74» завершился первый этап региональной лиги URAL в рамках Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series. Победу одержал Максим Ахтямов (Челябинск), подтвердив статус лидера по итогам уикенда.

Ахтямов стал лучшим и в квалификации, и в парных заездах, доведя этап до уверенной победы. Пилот выступал на Toyota Corolla V8 (4.0 л, около 360 л. с.) — автомобиле, который уже выигрывал этапы серии в прошлых сезонах.

В финале ему противостоял Семён Васильев (Челябинск) на BMW E36 с мотором LS (около 400 л. с.). Васильев держал высокий темп, однако во втором заезде сбил «бочку» и получил штрафные две секунды, что и решило исход дуэли.

Итог — 02:42.091 у Ахтямова против 02:45.122 у Васильева.

Финал прошёл при активной поддержке зрителей: трибуны не стихали до самого финиша, а противостояние жёлтой Corolla и жёлтой BMW стало одним из самых ярких эпизодов этапа.

Третье место — у Марии Кулеминой (Челябинск), и это исторический результат: впервые в серии девушка поднялась на подиум. Для Кулеминой это был дебют в джимхане, и сразу — третье место с итоговым временем 03:04.486. Пилот выступала на Toyota Corolla V8 купе (4.0 л, около 300 л. с.), показав стабильные заезды по ходу всего этапа.

Челябинские пилоты заняли весь призовой подиум.

Результаты этапа:

Максим Ахтямов (Челябинск) — Toyota Corolla V8 — 225 баллов. Семён Васильев (Челябинск) — BMW E36 — 199 баллов. Мария Кулемина (Челябинск) — Toyota Corolla V8 — 172 балла.

Следующий этап серии LITE URAL пройдёт в Уфа 31 мая, а вот PRO стартует 16 мая в Нижнем Новгороде.