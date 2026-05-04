«Встреча с ним — это воплощение мечты». Пилот Ф-1 — о знакомстве с Лионелем Месси

19-летний пилот немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли рассказал о впечатлениях от встречи с нападающим и капитаном клуба «Интер Майами» аргентинцем Лионелем Месси.

«Было невероятно наконец-то встретиться с Месси, за которым я слежу с малых лет ещё со времён его выступлений за «Барселону». Встреча с ним – это воплощение моей мечты», — сказал Антонелли в интервью DAZN.

Андреа Кими Антонелли в данный момент удерживает лидерство в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету уже 100 очков. В текущем сезоне 19-летний итальянец стал победителем уже трёх этапов «Королевских гонок».

