Антонелли поделился, кому, кроме Дзанарди, посвятил победу на Гран-при Майами

Пилот «Мерседеса» итальянский автогонщик Андреа Кими Антонелли заявил, что ещё одним человеком, которому он посвятил победу на Гран-при Майами, помимо ушедшего накануне из жизни Алессандро Дзанарди, является его соотечественник и первая ракетка мира теннисист Янник Синнер.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Янник тоже хорош, поэтому я посвящаю эту победу не только Дзанарди, но и ему, потому что он всегда был добр ко мне. Я очень счастлив, что мы оба проживаем такие прекрасные моменты», — цитирует Антонелли Sky Sports.

Ранее Синнер выиграл «Мастерс» в Мадриде, в финале уверенно одолев третью ракетку мира немца Александра Зверева (6:1, 6:2). Итальянец стал первым теннисистом в истории, выигравшим пять «Мастерсов» подряд.

