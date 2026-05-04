Антонелли поделился, кому, кроме Дзанарди, посвятил победу на Гран-при Майами
Поделиться
Пилот «Мерседеса» итальянский автогонщик Андреа Кими Антонелли заявил, что ещё одним человеком, которому он посвятил победу на Гран-при Майами, помимо ушедшего накануне из жизни Алессандро Дзанарди, является его соотечественник и первая ракетка мира теннисист Янник Синнер.
Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092
«Янник тоже хорош, поэтому я посвящаю эту победу не только Дзанарди, но и ему, потому что он всегда был добр ко мне. Я очень счастлив, что мы оба проживаем такие прекрасные моменты», — цитирует Антонелли Sky Sports.
Ранее Синнер выиграл «Мастерс» в Мадриде, в финале уверенно одолев третью ракетку мира немца Александра Зверева (6:1, 6:2). Итальянец стал первым теннисистом в истории, выигравшим пять «Мастерсов» подряд.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 мая 2026
-
19:44
-
19:34
-
19:26
-
19:02
-
18:36
-
18:04
-
17:46
-
17:33
-
16:58
-
16:21
-
15:36
-
14:42
-
14:05
-
13:06
-
12:43
-
12:16
-
11:39
-
10:52
-
10:39
-
09:48
-
02:03
-
01:29
-
01:23
-
01:11
-
01:02
-
00:56
-
00:55
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:38
-
00:17
- 3 мая 2026
-
23:58
-
23:45
-
23:43