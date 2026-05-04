Антонелли поделился, кому, кроме Дзанарди, посвятил победу на Гран-при Майами

Пилот «Мерседеса» итальянский автогонщик Андреа Кими Антонелли заявил, что ещё одним человеком, которому он посвятил победу на Гран-при Майами, помимо ушедшего накануне из жизни Алессандро Дзанарди, является его соотечественник и первая ракетка мира теннисист Янник Синнер.

«Янник тоже хорош, поэтому я посвящаю эту победу не только Дзанарди, но и ему, потому что он всегда был добр ко мне. Я очень счастлив, что мы оба проживаем такие прекрасные моменты», — цитирует Антонелли Sky Sports.

Ранее Синнер выиграл «Мастерс» в Мадриде, в финале уверенно одолев третью ракетку мира немца Александра Зверева (6:1, 6:2). Итальянец стал первым теннисистом в истории, выигравшим пять «Мастерсов» подряд.