«Макларен» представил гиперкар для «24 часов Ле-Мана» — 2027

Британская компания «Макларен Рейсинг» официально представила гиперкар MCL-HY, с которым заводская команда с 2027 года выступит в чемпионате мира на выносливость (WEC), включая «24 часа Ле-Мана». На его основе создана трековая версия MCL-HY GTR для избранных клиентов, сообщается на официальном сайте компании.

Испытания начнутся в мае. MCL-HY оснащён гибридным двигателем мощностью около 707 л. с., а версия GTR — 2,9-литровым турбомотором мощностью 730 л. с. (без гибрида). Поставки клиентских машин начнутся в конце 2027 года.

«У нас уже созданы три машины для Формулы-1, IndyCar и WEC. Это позволит «Макларену» побороться за Тройную корону — победы в Гран-при Монако, Indy 500 и «24 часах Ле-Мана», — приводит слова исполнительного директора «Макларен Рейсинг» Зака Брауна официальный сайт компании.

