Нико Росберг поздравил Антонелли с победой в ГП Майами

Чемпион Формулы-1 в сезоне-2016 Нико Росберг поздравил 19-летнего пилота немецкой команды Ф-1 «Мерседес» итальянца Андреа Кими Антонелли с победой в четвёртом этапе Формулы-1 в сезоне-2026 — Гран-при Майами.

«Майами, Формула-1! Возвращение в семью «Мерседеса» (Росберг посетил Гран-при Майами. — Прим. «Чемпионата») всегда особенное. Невероятная работа Кими — поздравляю с победой», — написал Росберг на своей странице в социальной сети.

Андреа Кими Антонелли в данный момент удерживает лидерство в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету уже 100 очков. В текущем сезоне 19-летний итальянец стал победителем уже трёх этапов «Королевских гонок».