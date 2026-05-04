Макс Ферстаппен раскрыл, с каким легендарным футболистом хотел бы поменяться жизнями

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, что хотел бы поменяться жизнью с нападающим и капитаном американского футбольного клуба «Интер Майами» аргентинцем Лионелем Месси.

— Если бы вы могли поменяться жизнями с каким-либо профессиональным спортсменом, с кем бы вы хотели поменяться?

— Если бы я бил по мячу, то бил бы левой ногой. Кто лучший левоногий игрок в мире? Месси. Кто бы не хотел быть Месси? — сказал Ферстаппен в интервью Bets.

Ферстаппен в данный момент занимает седьмое место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 26 очков.