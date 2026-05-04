Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен раскрыл, с каким легендарным футболистом хотел бы поменяться жизнями

Макс Ферстаппен раскрыл, с каким легендарным футболистом хотел бы поменяться жизнями
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, что хотел бы поменяться жизнью с нападающим и капитаном американского футбольного клуба «Интер Майами» аргентинцем Лионелем Месси.

— Если бы вы могли поменяться жизнями с каким-либо профессиональным спортсменом, с кем бы вы хотели поменяться?
— Если бы я бил по мячу, то бил бы левой ногой. Кто лучший левоногий игрок в мире? Месси. Кто бы не хотел быть Месси? — сказал Ферстаппен в интервью Bets.

Ферстаппен в данный момент занимает седьмое место в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 26 очков.

Материалы по теме
Ферстаппен — о развороте: если с Формулой-1 не сложится, всегда могу отправиться в ралли!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android