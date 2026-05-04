Первый этап юбилейного Кубка Санкт-Петербурга по дрифту начнётся 9 мая

С 9 по 10 мая на автодроме «Игора Драйв» пройдёт пятый сезон Кубка Санкт-Петербурга по дрифту, который соберёт лучших дрифтеров Северо-Запада и спортсменов из других регионов.

Со всех сторон окружённая бетонными блоками трасса, расположенная в паддоке Ралли Мото Центра, стала настоящей классикой дрифта. «Бетонный Колизей», как называют её пилоты и болельщики, не прощает ошибок. Дрифт на этой площадке — это всегда ярко, зрелищно и непредсказуемо.

Всего в 2026 году запланированы три этапа:

9-10 мая — I этап.

27-28 июня — II этап.

29-30 августа — III этап.

По окончании розыгрыша Кубка Санкт-Петербурга сезона 2026 года пройдёт специальное соревнование на шоссейно-кольцевой трассе автодрома, приуроченное к юбилею турнира. Оно состоится 19 и 20 сентября.

Соревнования в Кубке Санкт-Петербурга проходят по классическим правилам дрифта. В субботу все заявившиеся пилоты участвуют в квалификации. В рамках одиночного заезда дрифтерам нужно максимально точно выполнить судейское задание. По итогам заездов судьи выставляют пилотам оценки, по итогам которых 32 лучших пилота формируют сетку на выбывание. Парные заезды в топ-32 проходят в воскресенье.

Действующий обладатель Кубка Санкт-Петербурга по дрифту — Александр Мезенцев, серебряный призёр прошлого года — Денис Антрушин, а бронзовый — Артём Лейтис.

Александр Мезенцев — самый успешный пилот в истории соревнований. Он становился лучшим три года подряд: в 2023, 2024 и 2025 годах. Более того, самый первый розыгрыш Кубка Санкт-Петербурга в 2022 году он завершил на втором месте, а победителем тогда стал Сергей Стилов.

