Хэмилтон — о столкновении с Колапинто: после контакта я оказался в подвешенном состоянии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги Гран-при Майами. Британец признал, что из-за контакта на трассе не смог выжать максимум из машины.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Это был сложный уикенд для нас. После контакта я оказался в подвешенном состоянии и не мог выжать из машины больше. Это тяжело принять, особенно учитывая всю тяжёлую работу, которую проделала команда, но это не определит нас. Важно то, как мы продолжаем двигаться. Мы берём то, что можем, из последних нескольких дней, и оставляем всё остальное позади. Мы движемся вперёд», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, победителем Гран-при Майами стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Фото
