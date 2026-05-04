Тото Вольф: в ближайшие 10-15 лет Антонелли может выиграть много титулов в Ф-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высоко оценил перспективы 19-летнего пилота своей команды итальянца Андреа Кими Антонелли в Формуле-1.

«Впереди у Антонелли многолетняя карьера в Формуле-1. И в ближайшие 10-15 лет Кими может выиграть много чемпионатов. Мы не хотим, чтобы он оступился из-за огромных ожиданий, которые на него возлагают, поскольку, если Антонелли плохо выступит в гонке, люди скажут: «Может, этот парень и не суперзвезда, как мы думали». Нам нужно двигаться по намеченному пути, понимая, что будут взлёты и падения — это нормально для парня его возраста», — приводит слова Вольфа издание La Gazzetta Dello Sport.

