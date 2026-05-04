Джордж Расселл поздравил Кими Антонелли с победой в ГП Майами

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поздравил напарника по команде Кими Антонелли с победой на Гран-при Майами, а также поделился мыслями о собственном выступлении и предстоящих этапах.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Прежде всего поздравляю Кими с впечатляющей победой! Майами — это место, которое я люблю, но трасса всегда была для меня сложной. С нетерпением жду Монреаля и предстоящих европейских гонок. Спасибо всем за неизменную поддержку», — написал Расселл на своей странице в социальных сетях.

Андреа Кими Антонелли в данный момент удерживает лидерство в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету уже 100 очков. В текущем сезоне 19-летний итальянец стал победителем уже трёх этапов «Королевских гонок».

