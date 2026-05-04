Джордж Расселл поздравил Кими Антонелли с победой в ГП Майами

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поздравил напарника по команде Кими Антонелли с победой на Гран-при Майами, а также поделился мыслями о собственном выступлении и предстоящих этапах.

«Прежде всего поздравляю Кими с впечатляющей победой! Майами — это место, которое я люблю, но трасса всегда была для меня сложной. С нетерпением жду Монреаля и предстоящих европейских гонок. Спасибо всем за неизменную поддержку», — написал Расселл на своей странице в социальных сетях.

Андреа Кими Антонелли в данный момент удерживает лидерство в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету уже 100 очков. В текущем сезоне 19-летний итальянец стал победителем уже трёх этапов «Королевских гонок».