Алонсо: если финиширую пятым в любой гонке, то уйду на пенсию в тот же день

Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо пошутил насчёт завершения карьеры в «Королевских гонках».

— Поставили ли вы себе какие-либо условия для принятия решения насчёт выступления в Ф-1 в сезоне-2027? Возможно, если вам удастся финишировать пятым в гонке [то вы продолжите участвовать в чемпионате]?

— Если мне удастся финишировать пятым в любой гонке, я уйду на пенсию в тот же день (улыбается), — приводит слова Алонсо издание Marca.

Для Фернандо нынешний сезон является 23-м в карьере в Формуле-1. Он дебютировал в «Королевских гонках» в 2001 году за рулём «Минарди». Сезон-2002 он пропустил, а с 2003-го по 2006-й выступал за «Рено», где и выиграл оба своих титула. Также он пилотировал болиды таких коллективов, как «Макларен», «Феррари», «Альпин» и «Астон Мартин».