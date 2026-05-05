Мохаммед бен Сулайем выступил против того, чтобы у двух команд в Ф-1 был один владелец

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем подтвердил, что руководящий орган автоспорта рассматривает вопрос о необходимости введения ограничений на владение двумя командами в Формуле-1.

«Я считаю ситуацию, когда у двух команд один владелец, — это неправильно. Это моя личная точка зрения, но мы изучаем этот вопрос, потому что данная тема представляется сложной», — приводит слова бен Сулайема портал F1oversteer.

В данный момент регламент Формулы-1 предусматривает, что каждая команда должна функционировать как отдельное юридическое лицо, но текущий пересмотр может привести к ужесточению правил.