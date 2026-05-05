Тото Вольф назвал слабое место «Мерседеса» после уикенда в Майами
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф после победного уикенда в Майами для их пилота Андреа Кими Антонелли признал, что главным слабым местом команды в начале сезона остаются старты, и подчеркнул: даже при лидерстве в чемпионате нынешнего преимущества недостаточно, чтобы позволять себе такие ошибки.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«И в субботу, и в воскресенье проблема была на стороне команды. Мы недостаточно хорошо справляемся. Мы не даём пилотам достаточно эффективный инструмент — будь то работа сцепления или расчёты по уровню сцепления с трассой. Сейчас именно мы единственные, кто несколько гонок подряд не может решить эту проблему.

Наш отрыв недостаточно велик, чтобы просто уехать в закат. Разрывы слишком малы, поэтому нельзя продолжать терять позиции на старте», — приводит слова Вольфа издание Crash.net.

