Тото Вольф назвал слабое место «Мерседеса» после уикенда в Майами

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф после победного уикенда в Майами для их пилота Андреа Кими Антонелли признал, что главным слабым местом команды в начале сезона остаются старты, и подчеркнул: даже при лидерстве в чемпионате нынешнего преимущества недостаточно, чтобы позволять себе такие ошибки.
«И в субботу, и в воскресенье проблема была на стороне команды. Мы недостаточно хорошо справляемся. Мы не даём пилотам достаточно эффективный инструмент — будь то работа сцепления или расчёты по уровню сцепления с трассой. Сейчас именно мы единственные, кто несколько гонок подряд не может решить эту проблему.
Наш отрыв недостаточно велик, чтобы просто уехать в закат. Разрывы слишком малы, поэтому нельзя продолжать терять позиции на старте», — приводит слова Вольфа издание Crash.net.
- 5 мая 2026
