Тото Вольф оценил расклад сил в Формуле-1 после четырёх этапов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отметил, что расстановка сил в чемпионате становится всё плотнее, несмотря на лидерство «Мерседеса». По его словам, после Майами стало очевидно, что конкуренты серьёзно прибавили по ходу паузы между этапами.

«Что касается расстановки сил, то мы по-прежнему удерживаем свои позиции. Но «Макларен» сделал большой шаг вперёд. «Ред Булл» вчера в квалификации продемонстрировал потрясающую скорость. Думаю, стратегия не совсем сработала в их пользу. И в этом плане сегодня было совсем нелегко.

Так что нам просто нужно продолжать работу над машиной, ведь весь сезон — это непрерывная гонка за усовершенствованиями, и посмотрим, как наши обновления проявят себя в Монреале», — приводит слова Вольфа издание Crash.net.

«Мерседес» лидирует в обоих зачётах после четырёх этапов. Следующий Гран-при пройдёт в Монреале.

