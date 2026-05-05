Месси поделился фотографиями с Гран-при Майами Формулы-1, который провёл в кругу семьи

Нападающий и капитан команды «Интер Майами» Лионель Месси поделился фотографиями с Гран-при Майами Формулы-1, который он посетил вместе с женой Антонелой и тремя детьми — Тьяго, Матео и Чиро.

Аргентинец появился в паддоке Ф-1 уже на следующий день после матча МЛС, где отметился забитым мячом. Семья Месси стала одной из самых обсуждаемых среди звёздных гостей уикенда в Майами.

По итогам этапа в Майами итальянский пилот Андреа Кими Антонелли на «Мерседесе» одержал третью победу подряд, а его напарник по команде британец Джордж Расселл финишировал четвёртым. Итальянец продолжает лидировать в личном зачёте со 100 очками. В Кубке конструкторов «Мерседес» набрал 180 очков, увеличив отрыв от ближайшего преследователя, «Феррари», до 70 баллов.