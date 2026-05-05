Деймон Хилл связал спад Джорджа Расселла с «играми» Тото Вольфа вокруг контракта

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл связал спад пилота Джорджа Расселла с затянувшимися переговорами о контракте с «Мерседесом» в 2025 году.

«Джордж из прошлого года немного пропал. Ему немного не повезло, и это отбросило его назад. Вся эта история с контрактом затянулась, и Тото [Вольф] немного играл с ним. Хочется сказать: «Да ладно, простите!» — заявил Хилл в подкасте BBC Chequered Flag.

«Когда тебе дают контракт на год, тебе говорят: «Мы продлим тебя, но мы в тебе не уверены». Ему нужен кто-то вне команды, кто направит его в ментальных играх», — поддержал коллегу колумбийский автогонщик Хуан Пабло Монтойя.

«Мерседес» подтвердил продление Расселла лишь в октябре 2025 года, примерно за 10 недель до истечения соглашения. После четвёртого места в Майами он уступает напарнику Андреа Кими Антонелли уже 20 очков.

