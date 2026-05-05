Ф-1 планирует снизить прижимную силу машин к 2027 году для улучшения энергоменеджмента

Международная автомобильная федерация (ФИА) начала обсуждение с командами Формулы-1 возможного сокращения прижимной силы болидов уже к сезону-2027 на фоне проблем с управлением энергией и потенциальных вопросов безопасности. Об этом сообщает The Race.

Согласно анализу первых этапов сезона-2026, нынешние машины оказались быстрее в поворотах, чем ожидала федерация. Повышенный уровень прижимной силы снижает эффективность рекуперации энергии при торможении, из-за чего пилоты всё чаще сталкиваются с ограничениями по использованию электрической мощности.

«Машины оказались немного быстрее, чем мы ожидали. Команды нашли больше прижимной силы, поэтому энергии при торможении восстанавливается меньше, чем предполагалось. Это создало дополнительные сложности», — отметил технический директор ФИА по сериям с открытыми колёсами Николас Томбасис.

В ФИА рассматривают различные варианты снижения прижимной силы на 20, 30 или 50 единиц в зависимости от степени агрессивности предлагаемых изменений в работе кузова. Основные изменения могут затронуть переднее антикрыло, днище и зоны перед понтонами.

Федерация видит в этом сразу две цели: улучшить энергетический баланс машин и избежать чрезмерных нагрузок на шины, которые могут стать фактором риска по мере дальнейшего роста аэродинамической эффективности.

Дополнительно обсуждаются и изменения в конструкции передней части днища (bib). В ФИА обеспокоены, что при определённых авариях удлинённые элементы могут представлять угрозу безопасности, если один болид окажется сверху другого.

Если вопрос будет признан связанным с безопасностью, ФИА сможет внести изменения в регламент даже без полного согласования с командами. При этом серьёзные доработки силовых установок, включая возможные изменения топливного потока, считаются маловероятными как минимум до 2028 года, поэтому именно аэродинамика рассматривается как главный инструмент корректировки текущей концепции.

