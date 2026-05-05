Хэмилтон пообещал изменить подход к гоночным уикендам после Гран-при Майами

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон после шестого места на Гран-при Майами заявил, что намерен скорректировать подготовку к этапам.

Формула-1 2026. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
03 мая 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33:19.273
2
Ландо Норрис
McLaren
+3.264
3
Оскар Пиастри
McLaren
+27.092

«Я собираюсь использовать другой подход на следующей гонке. То, как мы готовимся сейчас, не помогает. Посмотрим, как это сработает.

Мы едем на ещё одну трассу с длинными прямыми, а мы теряем три-четыре десятые только на скорости на прямых. Это будет при нас, пока не исправим. Уикенд в Майами — забыть, мы движемся дальше», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

Победителем Гран-при Майами стал пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.

