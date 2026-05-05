Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Мерседесе» хотели изучить данные «Макларена», чтобы понять скорость Норриса — источник

В «Мерседесе» хотели изучить данные «Макларена», чтобы понять скорость Норриса — источник
Комментарии

Инженеры «Мерседеса» запросили доступ к телеметрии «Макларена» после Гран-при Майами, чтобы разобраться, как команда оптимизировала распределение электроэнергии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, в паддоке появился слух, что после победы Ландо Норриса в спринте и дубля «Макларена» специалисты немецкой команды хотели понять, как клиентский коллектив настраивает подачу мощности в медленных поворотах.

Телеметрия Гран-при Майами показала, что MCL40 и W17 сблизились после обширного пакета обновлений «Макларена», включавшего новое днище, боковые понтоны и заднее антикрыло. При этом W17 сохраняет преимущество в рекуперации энергии при торможении, что помогло пилоту «Мерседеса» Кими Антонелли защищаться от Норриса на финальных кругах.

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер отметил, что между спринтерской и основной квалификациями «Мерседес» скопировал стратегию «Макларена» по развёртыванию энергии в первом секторе, что позволило Антонелли завоевать поул.

Сейчас читают:
Расселл теряет статус фаворита, а «Макларен» теперь в борьбе за титул? Итоги ГП Майами Ф-1
Расселл теряет статус фаворита, а «Макларен» теперь в борьбе за титул? Итоги ГП Майами Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android