В «Мерседесе» хотели изучить данные «Макларена», чтобы понять скорость Норриса — источник

Инженеры «Мерседеса» запросили доступ к телеметрии «Макларена» после Гран-при Майами, чтобы разобраться, как команда оптимизировала распределение электроэнергии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, в паддоке появился слух, что после победы Ландо Норриса в спринте и дубля «Макларена» специалисты немецкой команды хотели понять, как клиентский коллектив настраивает подачу мощности в медленных поворотах.

Телеметрия Гран-при Майами показала, что MCL40 и W17 сблизились после обширного пакета обновлений «Макларена», включавшего новое днище, боковые понтоны и заднее антикрыло. При этом W17 сохраняет преимущество в рекуперации энергии при торможении, что помогло пилоту «Мерседеса» Кими Антонелли защищаться от Норриса на финальных кругах.

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер отметил, что между спринтерской и основной квалификациями «Мерседес» скопировал стратегию «Макларена» по развёртыванию энергии в первом секторе, что позволило Антонелли завоевать поул.