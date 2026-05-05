«Им стоит спрятаться». Тото Вольф — о критиках гонки в Майами

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф после Гран-при Майами заявил, что уикенд стал отличной рекламой для Формулы-1, и обрушился на тех, кто продолжает критиковать машины 2026 года.

«Если есть хоть один человек, который жалуется на сегодняшнюю гонку, думаю, ему стоит спрятаться. Этот трек немного легче, он не так истощает энергию. Бывают хорошие игры и плохие игры. Думаю, это была отличная, отличная реклама для Формулы-1», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

На «Международном автодроме Майами» по итогам четвёртого этапа Формулы-1 выиграл гонщик «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли. Второе место занял Ландо Норрис из «Макларена», третьим финишировал его напарник Оскар Пиастри.