Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» планирует привезти новый двигатель на Гран-при Бельгии — Autoracer

«Феррари» планирует привезти новый двигатель на Гран-при Бельгии — Autoracer
Комментарии

«Феррари» рассчитывает подготовить обновлённую силовую установку к Гран-при Бельгии, который пройдёт в Спа, если получит максимальный допуск по системе ADUO, однако в Маранелло обеспокоены возможными политическими решениями, сообщает журналист AutoRacer Джулиано Дукесса.

По его информации, SF-26 может быть легко модифицирована для установки новой силовой установки в Спа — 10-м этапе сезона — вместо изначально планировавшегося 12-го из-за переноса гонок. При этом в команде нарастает тревога: получение ADUO лишь на уровне 2%, а не четырёх, стало бы серьёзным ударом.

Одновременно ФИА рассматривает запрет на аэродинамические элементы в зоне выхлопа, известные как flick-tail-mode, которые «Феррари» активно развивает и планирует перенести на модель 679. В Маранелло не намерены отказываться от этой концепции, и возможный запрет будет воспринят как политическое поражение.

Может быть интересно:
Норрис — лучший, пилоты «Феррари» — внизу таблицы. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1
Норрис — лучший, пилоты «Феррари» — внизу таблицы. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android