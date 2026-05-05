«Феррари» планирует привезти новый двигатель на Гран-при Бельгии — Autoracer

«Феррари» рассчитывает подготовить обновлённую силовую установку к Гран-при Бельгии, который пройдёт в Спа, если получит максимальный допуск по системе ADUO, однако в Маранелло обеспокоены возможными политическими решениями, сообщает журналист AutoRacer Джулиано Дукесса.

По его информации, SF-26 может быть легко модифицирована для установки новой силовой установки в Спа — 10-м этапе сезона — вместо изначально планировавшегося 12-го из-за переноса гонок. При этом в команде нарастает тревога: получение ADUO лишь на уровне 2%, а не четырёх, стало бы серьёзным ударом.

Одновременно ФИА рассматривает запрет на аэродинамические элементы в зоне выхлопа, известные как flick-tail-mode, которые «Феррари» активно развивает и планирует перенести на модель 679. В Маранелло не намерены отказываться от этой концепции, и возможный запрет будет воспринят как политическое поражение.