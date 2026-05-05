ФИА закроет две аэродинамические лазейки «Феррари» с 2027 года — The Race

Международная автомобильная федерация (ФИА) планирует закрыть две аэродинамические лазейки, которыми воспользовалась «Феррари» в сезоне-2026, — мелкие закрылки на «гало» и крылышко за выхлопной трубой (flick tail mode), сообщает The Race.

«Феррари» вернула крылышки по бокам от центральной стойки «гало» на Гран-при Майами. В Китае команда использовала прозрачный материал, не входивший в разрешённый список, и сняла элементы из-за риска протеста. К Майами конструкция была переработана в полном соответствии с действующими требованиями, и ФИА признала её легальной.

Однако, по информации The Race, в ФИА уже намерены закрыть эту возможность к 2027 году. Причина связана с особенностями нового облегчённого «гало» для машин 2026 года: более узкая центральная стойка оставила дополнительное пространство в зоне допустимых размеров, чем «Феррари» и воспользовалась. Теперь федерация планирует скорректировать параметры, чтобы исключить дальнейшее развитие подобных решений.

Параллельно ФИА также обсуждает возможный запрет аэродинамических элементов в зоне выхлопа, развитие которых в этом сезоне фактически запустила «Феррари» с концепцией FTM (flick tail mode). Изначально решение «Скудерии» стало возможным благодаря особенностям компоновки коробки передач и задней структуры, однако к Майами аналогичные интерпретации представили уже несколько команд, включая «Макларен», «Мерседес», «Ред Булл» и «Уильямс».

На данный момент обе концепции соответствуют действующим правилам, но ФИА, по данным источников, стремится предотвратить дальнейшую эскалацию инженерной гонки в этих областях. В случае с закрылками «гало» федерация может действовать по соображениям безопасности, тогда как ограничение крылышка за выхлопной трубой потребует согласования команд через стандартную процедуру голосования.

