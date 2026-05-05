Вольф поддержал возвращение Ф-1 к V8, но предостерёг от «нелепого» вида в 2031-м

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что поддерживает возвращение Формулы-1 к двигателям V8, но предупредил, что полный отказ от электрической составляющей может выставить спорт в нелепом свете в будущем.

«В долгосрочной перспективе «Мерседес» открыт к новому моторному регламенту. Мы любим V8, с ними связаны только прекрасные воспоминания. С нашей точки зрения, это чисто «мерседесовский» двигатель, он высокооборотистый.

Как нам дать достаточно энергии со стороны батареи, чтобы не потерять связь с реальным миром? Потому что если мы сделаем ставку на 100% ДВС, к 2030 или 2031 году мы можем выглядеть немного нелепо. Так что нужно это учитывать, сделать двигатель проще и сделать его мегадвигателем.

Может быть, мы сможем извлечь 800 лошадиных сил из ДВС и добавить сверху ещё 400 или больше электрической энергии — мы абсолютно за. До тех пор пока эти обсуждения проходят структурированно, а мнения людей принимаются во внимание. Осознаём финансовые реалии автопроизводителей в наши дни. Нам непросто, но если всё хорошо спланировано и реализовано, мы, «Мерседес», в деле, чтобы вернуться с по-настоящему гоночным двигателем», — приводит слова Вольфа издание GPblog.