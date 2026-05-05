Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис раскрыл, почему в квалификации ГП Майами дисквалифицировали только Хаджара

Мекис раскрыл, почему в квалификации ГП Майами дисквалифицировали только Хаджара
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал ситуацию с дисквалификацией пилота команды Исака Хаджара после квалификации Гран-при Майами и объяснил, почему аналогичных санкций не последовало в отношении его напарника Макса Ферстаппена.

«У них была абсолютно одинаковая спецификация. Допустили ошибку на машине Исака. Всё очень просто — машина оказалась шире на два миллиметра. Мы должны были заметить это раньше в ходе наших собственных проверок. Однако не сделали, это обидно, ведь исправить всё было очень легко», — приводит слова Мекиса портал PlanetF1.

По итогам квалификации Хаджар, показавший девятый результат, был дисквалифицирован и в итоге стартовал с пит-лейна, тогда как Ферстаппен сохранил вторую позицию на стартовой решётке.

Материалы по теме
Расселл теряет статус фаворита, а «Макларен» теперь в борьбе за титул? Итоги ГП Майами Ф-1
Расселл теряет статус фаворита, а «Макларен» теперь в борьбе за титул? Итоги ГП Майами Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android