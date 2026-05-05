Мекис раскрыл, почему в квалификации ГП Майами дисквалифицировали только Хаджара

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал ситуацию с дисквалификацией пилота команды Исака Хаджара после квалификации Гран-при Майами и объяснил, почему аналогичных санкций не последовало в отношении его напарника Макса Ферстаппена.

«У них была абсолютно одинаковая спецификация. Допустили ошибку на машине Исака. Всё очень просто — машина оказалась шире на два миллиметра. Мы должны были заметить это раньше в ходе наших собственных проверок. Однако не сделали, это обидно, ведь исправить всё было очень легко», — приводит слова Мекиса портал PlanetF1.

По итогам квалификации Хаджар, показавший девятый результат, был дисквалифицирован и в итоге стартовал с пит-лейна, тогда как Ферстаппен сохранил вторую позицию на стартовой решётке.