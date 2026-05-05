«В гонках всё осталось практически таким же». Пиастри — о поправках в регламент

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри после Гран-при Майами заявил, что изменения в регламенте лишь частично улучшили ситуацию.

«Думаю, снижение лимита рекуперации в квалификации немного помогло. Это не решило проблему, или все проблемы, но одну из них сгладило. В гонках всё осталось практически таким же. И, по сути, сегодня у меня был первый полноценный опыт — обгонять, а потом защищаться и всё в этом духе.

Честно, эти разницы в скорости довольно безумны. В какой-то момент Джордж был в секунде позади, а к концу прямой уже обогнал. Всё выглядит немного случайно. Скорости сближения огромные, как защищающемуся пилоту это невероятно сложно предугадать.

Понятно, когда обгоняешь, мне не очень понравился один из манёвров Джорджа, но примерно через пять кругов сам оказался в похожей ситуации и сделал почти то же самое — просто потому что скорость сближения огромная. Так что в этом плане почти ничего не изменилось», — приводит слова Пиастри портал Speedcafe.