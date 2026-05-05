Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«В гонках всё осталось практически таким же». Пиастри — о поправках в регламент

«В гонках всё осталось практически таким же». Пиастри — о поправках в регламент
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри после Гран-при Майами заявил, что изменения в регламенте лишь частично улучшили ситуацию.

«Думаю, снижение лимита рекуперации в квалификации немного помогло. Это не решило проблему, или все проблемы, но одну из них сгладило. В гонках всё осталось практически таким же. И, по сути, сегодня у меня был первый полноценный опыт — обгонять, а потом защищаться и всё в этом духе.

Честно, эти разницы в скорости довольно безумны. В какой-то момент Джордж был в секунде позади, а к концу прямой уже обогнал. Всё выглядит немного случайно. Скорости сближения огромные, как защищающемуся пилоту это невероятно сложно предугадать.

Понятно, когда обгоняешь, мне не очень понравился один из манёвров Джорджа, но примерно через пять кругов сам оказался в похожей ситуации и сделал почти то же самое — просто потому что скорость сближения огромная. Так что в этом плане почти ничего не изменилось», — приводит слова Пиастри портал Speedcafe.

Материалы по теме
Пиастри — о Гран-при Майами: мы показали, что можем вырваться вперёд
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android