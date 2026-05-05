LADA Sport ROSNEFT представила команду к старту сезона

Перед стартом нового сезона команда кольцевых гонок и картинга LADA Sport ROSNEFT провела презентацию обновлённого основного состава пилотов.

Пилотами автомобилей самого мощного класса SMP TCR Russia выступят выпускники картинговой школы LADA Sport ROSNEFT Junior — уже опытный Иван Чубаров и дебютант Артём Северюхин.

К первому этапу чемпионата России LADA Sport ROSNEFT подготовила обновлённые автомобили LADA Vesta TCR, обладающие более лёгкую коробку передач и полностью полностью переработанную подвеску.

С 2015 года генеральным спонсором команды является «Роснефть». За это время LADA Sport ROSNEFT завоевала 49 чемпионских титулов. В 2026-м при поддержке компании продолжит работу академия LADA Sport ROSNEFT – картинговая команда, семь пилотов которой сражаются за призы чемпионата и первенства страны.

Первый этап Российской серии кольцевых гонок состоится 15-17 мая на подмосковной трассе Moscow Raceway.

